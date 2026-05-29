◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ０―１阪神（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは阪神とのカード初戦で、今季７度目の零封負け。交流戦開幕からの連勝は３でストップし、４月４日以来の勝率５割復帰はならなかった。打線は阪神先発左腕の高橋を攻略できず。２回２死から池田が左翼へ二塁打も、井上は右飛。５回は先頭の佐藤が中前安打を放ったが、後続を断たれて得点できなかった。結局、８回まで２安打、６三振、３四