パッと目に入りやすい髪型は、印象を左右するポイント。できるなら、手間のかかるスタイリングやお手入れナシでキレイな状態をキープしたいところ。トレンド人気のレイヤーやパーマに頼れば、ヘアセットの時短ができて整った印象を与えられそうです。カットの段階で扱いやすくなる工夫を施して、大人の髪悩みにもアプローチしてみて。「楽ちんヘア」へのシフトで、自分のために使える時間もきっと増えるは