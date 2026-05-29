「お姉ちゃんなんだから」と言われると無下にできないのは、長女あるあるですよね。姉の立場である筆者の友人が、妹のお願いを初めて断ったエピソードをご紹介します。 私にべったりな妹 私には、2つ年下の妹がいます。小さいころからずっと二人で行動してきました。 妹はとてもかわいくて、愛嬌があって、誰からも好かれるタイプ。一方、姉の私は静かなほうで、よく妹と比べられていました。 妹は私にいつもべっ