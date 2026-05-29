◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）セ・リーグ最下位の中日が、交流戦で１２球団唯一の４連勝発進だ。交流戦の開幕４連勝は２０１３年以来２度目。今季最長タイの"大型連勝"となり、広島を抜く今季１９勝目で５位まで０・５ゲーム差に接近。３０日にも最下位から脱出する。１点を追う４回に石伊の４号ソロで同点に追い付き、終盤に突き放した。１―１同点の７回は細川の２点