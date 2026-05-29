◇交流戦阪神1─0ロッテ（2026年5月29日ZOZOマリン）阪神はロッテを1―0で下した。先発・高橋が8回2安打無失点で6勝目を挙げた。ヒーロインタビューでは、チームの勝利をベンチで祈っていた9回について問われた。高橋は「みんなのことを本当、し、信用して…」と口ごもると、虎党が陣取る左翼席が笑いに包まれた。「（9回は）ナイスピッチング、プレーでした！」と言い切ると、今度は拍手が巻き起こった。シーズン6勝