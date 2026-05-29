熊本競輪場のF2「熊本競輪サポーターズクラブ杯」は初日を終えた。ルーキーシリーズ・ガールズ6R。果敢に駆けたアニー紗世子（31＝和歌山）は緒方詩央里、さらに山田南に捲られたが何とか3着に踏ん張った「いやー、きつかったです。自力で確定板に残れたので良かった」登録名はアニー紗世子だが、本名は「カラギアニス紗世子アントワネット」。中学、高校ではハンドボールに打ち込み、和歌山大を出た後はヨガのインストラ