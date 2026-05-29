定例記者会見で発言する埼玉県川口市の岡村ゆり子市長＝29日午前、川口市役所埼玉県川口市は29日、外国人に関する困り事などの相談を一元的に受ける窓口を7月1日に市役所に新設すると発表した。市によると、東京出入国在留管理局の職員1人が常駐する全国初の取り組み。市内には、外国籍の人が多く住んでおり、秩序ある共生を目指して連携し、適切な支援を迅速に実施するのが狙い。これまで外国人に関連するごみ出しルールなど