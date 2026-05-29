◇交流戦オリックス1─5中日（2026年5月29日京セラドーム）オリックスが2戦続けて逆転負けを喫した。1点リードの4回に、先発のジェリーが石伊に左翼へ同点ソロを献上。助っ人右腕は来日初の被弾を喫したが、来日最多の9奪三振を記録するなど6回途中まで1失点と粘投した。だが、そのまま同点で迎えた7回に登板した3番手・寺西が、2死満塁で細川に勝ち越しの2点適時打を浴びた。試合前まで7試合連続無失点を誇っていた最