天皇、皇后両陛下は２９日、国賓として来日したフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領夫妻をお住まいの皇居・御所に招き、お別れのあいさつをされた。国賓との最後のあいさつは、これまで国賓の宿泊先などで行われていた。宮内庁によると、大統領は「素晴らしい訪問でした」と謝意を示した。天皇陛下は「フィリピンとの間ではかつて、戦争の時期に多くの方が亡くなられたことは残念に思っています」とした上で、「現在