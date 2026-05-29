名古屋市南区で29日夕方、歩行者2人がマイクロバスにはねられ、30代とみられる男女が死亡しました。消防や警察によりますと、29日午後5時40分ごろ、南区桜本町2丁目で、30代とみられる歩行者の男女2人が、マイクロバスにはねられました。2人とも救急搬送されましたが、およそ1時間後に女性の死亡が確認され、男性もその後死亡しました。事故を起こしたのは、近くにあるスイミングスクールのバスとみられ、運転してい