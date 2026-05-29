ロサンゼルス・ドジャースの球団専属カメラマンであるジョン・スーフーさんは5月29日、自身のInstagramを更新。大谷翔平選手の格好いい姿を披露しました。【写真】大谷翔平の格好いい姿「泣けてくるくらいにカッコイイ」スーフーさんは投稿に1枚の写真を載せています。打席に入る準備をする大谷選手の姿です。壁に背をもたれ、手袋をはめています。情緒的で美しいショットです。専属カメラマンだからこそ撮影できる1枚となっていま