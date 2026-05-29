琉球ゴールデンキングスの公式X（旧Twitter）は5月29日、投稿を更新。岸本隆一選手との選手契約が満了となり、退団することを発表しました。【投稿】岸本隆一退団に批判の声「こんなに悲しい移籍は初めてです」同アカウントは「#14 岸本隆一選手 退団のご報告岸本隆一選手との選手契約が満了となり、退団することになりましたのでご報告いたします。岸本選手が14年間にわたりキングスにもたらしてくれた多大な貢献と数々の功績に