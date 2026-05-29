◇プロ野球 交流戦 中日 5-1 オリックス(29日、京セラドーム)中日がオリックスとの初戦に逆転勝利。交流戦では負けなしの4連勝としています。先発マウンドにあがったのは柳裕也投手。初回からヒットと四球で満塁のピンチを招くと、押し出しの四球で痛恨の先制点を献上します。援護したい打線でしたが、オリックスの先発・ジェリー投手の前に好機をつかめず。3回まで6奪三振とされるなど、得点の糸口を得られませんでした。それでも