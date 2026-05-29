「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季７度目の完封負けで交流戦初黒星を喫した。先発の田中は６回３安打１失点の好投も報われず４敗目。二回に２本の安打と四球で１死満塁のピンチを招き、中野の二ゴロの間に先制の１点を失った。三回以降の４イニングをパーフェクトに抑えた。打線は阪神先発・高橋の前に沈黙。１点を追う二回２死から池田が左中間二塁打を放ち、得点圏に走者を置いたが