ハチミツの生産量は熊本が全国2位と有数の生産地なんですが、ハチミツを集める「採蜜」については、熊本では4月から5月の2か月間しかやりません。貴重な採蜜の様子を撮影させていただきました。黄金色に輝くハチミツ。栄養価が高く、天然の甘味料として使う人も多い食材です。■養蜂場そのハチミツを採取する時期は、ミツバチが活発に活動できる気温や花の咲き具合の関係で、熊本では4月から5月の2か月間のみです。貴重な採蜜の現