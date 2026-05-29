楽天戦に先発したヤクルト・山野＝楽天モバイルパークヤクルトが快勝した。1―0の四回に内山の3号2ランでリードを広げ、七、九回に2点ずつを加えて突き放した。山野が6回0/3を7安打1失点で両リーグ最多の7勝目。楽天は4連敗。今季初登板の岸が5回を3失点で黒星を喫した。