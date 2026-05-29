【モデルプレス＝2026/05/29】モデルの高垣麗子が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために作った弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「海苔と鮭と雑穀米って最高」娘への4つのおかず弁当◆高垣麗子、手作り弁当を公開高垣は「今日のお弁当」とつづり、娘のために作った弁当を公開。海苔とほぐした鮭をトッピングした雑穀米、とり天、きんぴら牛蒡、とうもろこし、ミニトマトをバランスよく詰めた曲げわっぱ弁