女優・新川優愛が夏らしい姿を披露した。２９日にインスタグラムで「５月２８日（木）発売のＢＡＩＬＡ７月号にてかごバッグと、夏の花とかわいいバッグと可愛いお花と楽しいスタッフさんたちと撮影させていただきました！」とつづり、黄色の半袖ニットに花柄のパンツに大きなカバンを持った姿やデニムコーデで花とカバンを持ったショットなどをアップした。この投稿には「かわいすぎる」「どれも似合ってて素敵」「髪型ど