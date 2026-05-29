◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―７ヤクルト（２９日・楽天モバイル）楽天が４連敗。借金は今季最多の１１にふくらんだ。２０年連続勝利をかけて今季１軍初登板を果たした先発の岸が５回３失点で降板。ヤクルト先発の山野に４回まで無得点に抑えられていた打線は５回、２死満塁の好機を作るが生かせず。６回１死二、三塁からマッカスカーの遊ゴロの間に１点を返し、９回にもマッカスカーに１号ソロが出て反撃したが