女優の本田望結が近影を公開し、美しさが反響を呼んでいる。本田は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「思い出」とつづり、レストランでのショットをアップ。白のトップスに水色のロングスカートを合わせたキレイめコーデを披露した。この投稿にファンからは「可愛い過ぎる」「どんどん綺麗になって嬉しい」「めっちゃ綺麗」「素敵な写真」「魅力的で素敵」「素敵です」「ビジュええやん」などの声が寄せられている。