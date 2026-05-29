◇プロ野球セ・パ交流戦 ヤクルト 7-2 楽天（29日、楽天モバイルパーク）ここまで2敗1分けと交流戦で白星がなかったヤクルト。楽天との初戦では打線が奮起し、快勝を収めました。対した楽天の先発は、20年目を迎えるベテラン右腕・岸孝之投手。初回には「2番・DH」で起用されたサンタナ選手が、フェンス直撃の2塁打でチャンスメイクします。続く古賀優大選手もヒットで続き、迎えた1、3塁の好機。4番・オスナ選手はゴロに倒れるも