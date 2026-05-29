「西武１３−４ＤｅＮＡ」（２９日、ベルーナドーム）西武が快勝。両リーグ最速で今季３０勝に到達した。３０勝一番乗りはリーグ優勝した１８年以来、８年ぶり。貯金１０は２２年８月以来、４年ぶり。西武は二回１死一、三塁、源田の右翼線タイムリー二塁打などで２点を先取。同点の三回には桑原の適時三塁打、古賀悠の右前タイムリー、源田の左翼線２点二塁打で一挙４点を挙げた。四回にはカナリオが２試合連続の６号左中間