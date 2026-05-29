◇交流戦楽天2―7ヤクルト（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）楽天は4連敗を喫した。交流戦の4連敗スタートは5連敗した2018年シーズン以来8年ぶり。借金は今季ワースト更新する「11」と膨らんだ。ベテラン右腕・岸孝之投手（41）が満を持しての今季初先発。ファーム・リーグ7試合に登板し、開幕から28イニング連続無失点を記録するなど7試合で防御率0・28と好投。どん底のチームの救世主と期待されたが、5回8安打