◇交流戦ヤクルト7―2楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）ヤクルトが交流戦4戦目で初勝利を飾った。初回に先制すると4回には内山が3号2ランを放った。3―0の7回死一、二塁では古賀が中前に適時打で追加点。これが23日のDeNA戦（横浜）の初回以来、6試合試合56イニングぶりのタイムリーだった。さらにオスナ、9回には代打・武岡にも適時打が出たチームは、12勝9敗1分けでリーグ優勝した2022年以来4年ぶりの5月