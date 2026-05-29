日本の人口減少。過去最大の減少幅となり、その深刻な実態が29日に発表された国勢調査の速報値で、改めて浮き彫りとなりました。【写真で見る】人口減少数が大きい市町村ランキング横浜市 “78年ぶり”戦後初の人口減少都道府県別でみると、前回の5年前より人口が増えたのは東京都と沖縄県のみで、45の道府県で減少となりました。神奈川県では戦後初めて、そして埼玉県・千葉県では、1920年の調査開始以来、つまり100年を超