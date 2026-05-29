人気ロックバンドＫＡＮＡ−ＢＯＯＮのドラム、関優梨子が２９日、夫でロックバンドｆｅｗｓのベーシスト、藤井浩太との離婚を発表した。インスタグラムに「ご報告」と題し「プライベートのご報告で大変恐縮ですが、私たち藤井浩太と関優梨子は婚姻関係を解消し、お互いがそれぞれの人生を歩んでおりますことをご報告させていただきます。人生は別の道を行くことになりますが、お互いを尊重する気持ちをもち、それぞれ音楽を続