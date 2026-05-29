天皇皇后両陛下は国賓として来日したフィリピン大統領夫妻を御所に招き、お別れのあいさつをされました。29日午前11時頃、両陛下はお住まいの御所で訪日最終日を迎えたフィリピンのマルコス大統領夫妻を笑顔で出迎えられました。宮内庁によりますと、大統領夫妻が和食好きなことを踏まえ、和菓子と日本茶が振る舞われたということです。この中で、陛下は「かつて戦争の時期に多くの方が亡くなられたことは残念に思っていますけれど