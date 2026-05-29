言葉や態度で相手のことを見下したり、否定したりするモラルハラスメント。特に家庭内では他人の目がないからこそ、そのモラハラがエスカレートしてしまうこともあります。実際に夫からのモラハラに悩む妻の話（もしくはその逆も）を聞いたことがあるママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「『この人、絶対モラハラ夫だな』と他人にわかる？」というタイトルで、このような投稿がありました。『実際どうか