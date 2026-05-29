新型「ルーチェ」の原点!? V12を積んだ初の4ドア4シーター フェラーリは2026年5月26日、ブランド初となる新型BEV「ルーチェ」を世界初公開し、自動車界に大きな衝撃を与えました。一気に電動化の未来へと舵を切ったかのように見える跳ね馬ですが、その“もうひとつの選択肢”として改めて注目したいのは、4ドアモデル「プロサングエ（Purosangue）」です。イタリア語で「純血」「サラブレッド」を意味するプロサングエは、フェ