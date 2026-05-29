Mスポーツモデルより42万円安い！BMWジャパンは2026年5月27日、プレミアムコンパクトSUV「X1」のラインナップに新たなエントリーモデルとなる「オリジナル」を追加し、全国の正規ディーラーで販売を開始しました。X1は、BMWならではのダイナミックなスタイリングとスポーティな運動性能に、日常使いしやすいコンパクトなボディサイズを融合したSUV（SAV：スポーツ・アクティビティ・ビークル）モデルです。【画像】超カッコイ