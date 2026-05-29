けさ、米沢市の高速道路で、軽乗用車がガードレールに衝突する事故がありました。この事故で、軽乗用車を運転していた男性がひじの骨を折る大けがをしました。 警察によりますと、きょう午前８時４０分ごろ、米沢市万世町桑山の東北中央自動車道の下り車線（福島大笹生ＩＣ～米沢中央ＩＣ）で、軽乗用車がガードレールに衝突する事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた、福島県福
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