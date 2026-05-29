札幌市北区の地下鉄駅構内で2026年5月28日、50歳くらいの男が10代の男性の下半身を触り逃走する不同意わいせつ事件が発生しました。札幌市北区の地下鉄南北線「北34条駅」で28日午後4時10分から30分ごろにかけての間、10代男性が4番出口の階段を下りていたところ、向かいから来た50歳くらいの面識のない男に「どこの学校なの？」と声をかけられました。男は着衣の上から男性の下半身を触ると、そのまま逃走しました。男性が「全く