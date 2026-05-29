甘みがぎゅっと詰まった旬の味覚の魅力をPRしました。 長崎市で農作物の即売会が開かれました。 ※詳しくは動画をご覧ください みずみずしい粒がぎっしり詰まったスイートコーンに、糖度が高くシャリっとした食感が特徴の小玉スイカ。 即売会は島原半島の旬の味覚を楽しんでほしいと、JA全農ながさきが2年ぶりに開催しました。