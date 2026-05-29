＜ショップライトLPGA初日◇29日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞来週の「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会が開幕した。日本時間午後8時20分に第1組がまっさらなコースへと飛び出していった。【写真】シブコのJK時代、見たことありますか？日本勢は8人が出場する。その先陣を切るのは、日本時間午前9時20分にスタートする馬場咲希。岩井明愛はその直後9時26分に、岩井千怜は9時37分に