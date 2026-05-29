買い物に掃除、そして洗濯まで。中国でいま人型ロボットの開発が熱を帯びています。国も後押しするなか、開発の現場は「2〜3年以内に家庭で使えるようにしたい」と意気込んでいます。■人型ロボット「いろいろ歌えますよ」いま、中国で増えつつあるというのが…人型ロボット「ご主人様、何をしましょう？」客「こんにちは。歌えますか？」人型ロボット「はい、いろいろ歌えますよ」人型ロボットの操作を体験できるお店です。その精