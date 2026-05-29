歌手・和田アキ子（76）が29日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し「本当に歌がうまい」と思う“伝説の歌手”について語る場面があった。歌手・ちあきなおみの話題になると、アッコは「とっても歌がうまい、本当に歌がうまい人で。引退はされていないけど、ずっとお休みされていて」と語る。また「一緒になおみちゃんとカーラーを巻いていて、その上からスカーフを被っていて