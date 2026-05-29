全日本プロレスは29日、新木場1stRINGで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。メインは3冠ヘビー級タイトル戦＆世界タッグ選手権の前哨戦。3冠王者の宮原健斗は世界タッグに挑戦する斉藤ジュン、レイと組んでチャンピオン・カーニバル2026優勝で3冠に挑戦する鈴木秀樹と世界タッグ王者組のタロース、綾部蓮組と6人タッグで対戦した。試合は宮原、鈴木が先発。激しくやりあう。レイは綾部のガウンをかんで破壊。タロー