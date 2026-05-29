「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神は投手戦を制してロッテに完封勝利を収めた。今季交流戦初勝利となった。先発の高橋が８回２安打無失点で無傷の６勝目を挙げた。左腕は二回２死から池田に左翼への二塁打を浴びたが、それ以降は七回まで二塁すら踏ませない危なげない投球。八回は２死一、三塁のピンチを招いたが切り抜けた。試合が動いたのは両軍無得点の二回。まずは先頭の６番・ドラフト１