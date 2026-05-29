3回西武無死一塁、右翼線に勝ち越し三塁打を放つ桑原＝ベルーナドーム西武が1分けを挟んで5連勝とし、両リーグ最速で30勝に到達。三回に桑原の適時三塁打、源田の2点二塁打などで4点を勝ち越し、その後は3本塁打で突き放した。高橋光がリーグトップに並ぶ6勝目。DeNAは島田がプロ初黒星。