◇プロボクシングヘビー級4回戦大沼ケン（角海老宝石）《TKO3回2分40秒》高山秀峰（スパイダー根本）（2026年5月29日東京・後楽園ホール）ヘビー級戦線底上げを目的に日本プロボクシング協会（JPBA）により新設された、同級育成王座の決定戦が行われ、日本育成ランキング3位の大沼ケン（21＝角海老宝石）が同級1位の高山秀峰（33＝スパイダー根本）に3回2分40秒TKO勝ちし、初代王者に輝いた。足を使った自身のアウトボク