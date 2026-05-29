ロッテ戦に先発した阪神・高橋＝ZOZOマリン阪神が連敗を3で止めた。高橋は球に切れがあり、8回無失点、散発2安打に抑える好投で無傷の6連勝を飾った。打線は二回、立石と伏見の安打などで1死満塁の好機をつくり、中野の二ゴロで得点した。ロッテは打線が沈黙した。