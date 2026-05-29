２７日のＴＢＳ「ニノなのに」では、錦戸亮（４１）が約７年ぶりのバラエティーに出演し、話題となった。番組冒頭、突然ワイプに二宮和也と並んでダークスーツ姿の錦戸亮が登場。にぎやかに番組に参加し、最後になぜか、お知らせとして「僕ホクロ取りに行こかなと思ってます」と謎の告知で笑わせて終了した。ネットでも話題となり「ビジュアルが変わらなすぎてここだけ時空止まってる感ある」「亮ちゃんがめちゃくちゃイケメ