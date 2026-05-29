ボートレース住之江の「守口市政８０周年記念競走」が３０日、開幕する。杉山勝匡（３７＝佐賀）は前検のエンジン抽選で、２連率２７％の２８号機を獲得。「下がらなかったけど、行き足は不安。もうちょいペラやる」と舟足の底上げに意欲的だ。２０２６年後期勝率は５・３５で７月からはＢ１級。また「前節（からつ）、行ってしまいましたね。Ｓには気をつけて頑張ります」と、前節でＦを切り、今節は慎重なレース運びとなり