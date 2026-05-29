全日本プロレス２９日の新木場大会で?恋に臆病な最強レスラー?安齊勇馬（２７）が新パートナーとの浮上を誓った。人気恋愛リアリティー番組に参加して人気が上昇中の安齊はこの日、セミで小藤将太（２５）と組んで、関本大介、青柳優馬組と対戦。先発した安齊は優馬と一進一退の攻防で観客を沸かせる。さらに小藤とスムーズな連係を見せ、優馬が痛めたようなそぶりを見せた左脚に狙いを定めて追い込んだ。その後、優馬に代わ