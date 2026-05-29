全日本プロレス２９日の新木場大会で、世界タッグ王座挑戦を控える「斉藤ブラザーズ」の弟・レイ（３９）が王者・綾部蓮（２９）を撃破し、ベルト奪還に向けてＤＯＯＭした。レイはこの日、双子の兄・ジュンに３冠ヘビー級王者の宮原健斗を加えたトリオを結成し、綾部、タロース、鈴木秀樹組と対戦。６月６日に故郷の宮城・角田市で世界タッグ王者の「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」の綾部＆タロースに挑戦するジュ