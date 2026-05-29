【モデルプレス＝2026/05/29】歌手でタレントの中川翔子が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。ふたごのお見送りショットを公開した。【写真】41歳双子出産タレント「見つめている表情が天使」双子のお見送りショット◆中川翔子、ふたごのお見送りショット披露中川は「ママはお仕事いってくるね」とつづり、子どもたちの写真を公開。「ふたごのお見送り かわいいい」とコメントし、双子がそれぞれ抱っこされ、じっとこち