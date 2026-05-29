シュミッド・カンザスシティー連銀総裁 私の最大の懸念はインフレであり、これは高すぎて、あまりにも長期間にわたり目標を上回っている 今は警戒を緩める時ではない 米国経済は、過去に比べてエネルギーショックの影響を受けにくくなっている しかし、最近のインフレ急進が一時的なものであると仮定することには、ほとんど信頼を置いていない FRBはインフレ率を低下させるというコミットメントを示す必要があ