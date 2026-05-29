日本時間２１時００分に独消費者物価指数（速報）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（5月）21:00 予想0.1%前回0.6%（前月比) 予想2.8%前回2.9%（前年比) 予想0.1%前回0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.8%前回2.9%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)