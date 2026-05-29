21:00 南ア貿易収支（4月） 予想N/A前回319.0億ランド ブラジル実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期） 予想N/A前回0.1%（前期比) 予想N/A前回1.8%（前年比) 21:30 カナダ実質GDP（2026年 第1四半期） 予想1.4%前回-0.6%（前期比年率) カナダ実質GDP（3月） 予想0.1%前回0.2%（前月比) 予想0.9%前回1.0%（前年比) 米卸売在庫（速報値）（4月） 予想N/A前回1.3%（前月比