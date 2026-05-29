将棋の福間香奈女王＝清麗、女流王位、女流王座、倉敷藤花＝が２９日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた第１９期マイナビ女子オープン第５局に勝利し、２連覇を達成した。西山に先勝、先に王手と勝ち越しを許しながらも●〇●〇〇と３勝２敗で防衛。シリーズを「第１局はけっこう良い将棋を落としてしまったし、第３局も完敗という内容だった。第４局もかなり苦しい状況だったけど、自分の弱さを受け入れて力を出せた。自分の